Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские группы в инстаграме.

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Соответствующее видео уже стало вирусным в сети. На кадрах видно, как мужчины воруют иконы и одновременно крестятся.

Среди похищенного оказалась также и 100-летняя икона Божьей матери. Кражу они совершили во время церемонии крещения цыганских детей.

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Иконы таки вернули

После этого случая настоятель храма обратился к авторитетным цыганам. Бароны повлияли на своих людей и воры вернули иконы обратно.