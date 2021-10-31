Стрілянина на Геловін

Зловмисники відкрили вогонь в одному з банкетних залів, де організували екзотичний бал. У цей момент в приміщення перебували від 350 до 400 осіб.

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Стрілянина трапилася близько 01:00 ночі та тривала декілька хвилин. Наразі підозрюваних затримати не вдалося, а їхні мотиви залишаються невідомими.

Американські правоохоронці продовжують розслідувати всі деталі інциденту.

Стрілянини у США: коротко