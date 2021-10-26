Деталі смертельної стрілянини

Поліцейські приїхали на виклик про стрілянину. Підозрюваного вони знайшли неподалік торгового центру.

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Згодом перестрілка виникла між нападником та правоохоронцем. Внаслідок неї постраждали обоє чоловіків. Підозрюваного затримали. Наразі він перебуває у важкому стані.

Під час стрілянини загалом постраждали 5 людей, а двоє – загинули.

Правоохоронці евакуювали усіх відвідувачів торгового центру. Наразі він не працює.

Стрілянина біля студентського кампуса

23 жовтня трапилася стрілянина неподалік від студентського містечка університету Форт-Веллі у штаті Джорджія. Інцидент стався на вечірці поза кампусом.

У перестрілці загинув один чоловік. Він не був студентом університету і не жив у кампус. Крім того, відомо про 7 постраждалих людей. В університеті повідомили, що серед потерпілих є їхні студенти.

Підозрюваних у стрілянині не встановили. Їм вдалося втекти.