Детали смертельной стрельбы

Полицейские приехали на вызов о стрельбе. Подозреваемого они нашли недалеко от торгового центра.

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Впоследствии перестрелка возникла между нападавшим и правоохранителем. В результате нее пострадали оба мужчины. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Во время стрельбы всего пострадали 5 человек, а двое – погибли.

Правоохранители эвакуировали всех посетителей торгового центра. Сейчас он не работает.

Стрельба возле студенческого кампуса

23 октября произошла стрельба неподалеку от студенческого городка Университета Форт-Вэлли в штате Джорджия. Инцидент произошел на вечеринке вне кампуса.

В перестрелке погиб один человек. Он не был студентом университета и не жил в кампусе. Кроме того, известно о 7 пострадавших людях. В университете сообщили, что среди пострадавших есть их студенты.

Подозреваемых в стрельбе не установили. Им удалось сбежать.