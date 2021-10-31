Стрельба на Хэллоуин

Злоумышленники открыли огонь в одном из банкетных залов, где организовали экзотический балл. В этот момент в помещение находились от 350 до 400 человек.

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Стрельба произошла около 01:00 ночи и длилась несколько минут. Пока подозреваемых задержать не удалось, а их мотивы остаются неизвестными.

Американские милиционеры продолжают расследовать все детали инцидента.

Стрельбы в США: коротко