Стрельба на Хэллоуин

Злоумышленники открыли огонь в одном из банкетных залов, где организовали экзотический балл. В этот момент в помещение находились от 350 до 400 человек.

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Стрельба произошла около 01:00 ночи и длилась несколько минут. Пока подозреваемых задержать не удалось, а их мотивы остаются неизвестными.

Американские милиционеры продолжают расследовать все детали инцидента.

Стрельбы в США: коротко

  • В штате Алабама в США, 16 октября во время футбольного матча средней школы произошла стрельба. Это произошло в последние минуты матча не на самом стадионе, а на западной рампе при выходе. Ранения получили не менее 4 человек.
  • В одном из баров Хьюстона в Техасе 16 октября произошла стрельба во время ареста. В результате инцидента один правоохранитель погиб, еще двое – получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Джеймс Джонс.
  • В супермаркете города Боулдер в штате Колорадо в США произошла трагедия. Вооруженный автоматической винтовкой мужчина убил 10 человек.