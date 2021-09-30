Після стрілянини зловмисник втік з місця інциденту на автомобіля. Однак згодом його у власному будинку затримала поліція.
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Дітей евакуювали зі школи
Правоохоронці евакуювали усіх учнів школи до баптистської церкви. Батьків, які хотіли забрати своїх дітей додому, зобов'язали приїздити по них з документами. які засвідчують особу.
Поліція оточила територію школи та перекрили дорогу / Фото WREG
Хлопця, який отримав поранення, госпіталізували. Зараз він у критичному стані в дитячій лікарні. У поліції повідомили, що вогонь відкрив учень цієї школи. Зараз з ним працюють правоохоронці.
Останні випадки стрілянини в навчальних закладах
- 1 вересня у Північній Кароліні в США невідомий відкрив вогонь в одній із шкіл. Унаслідок цього один учень отримав поранення.
- У полтавській школі 6 вересня 19-річна дівчина влаштувала стрілянину з арбалета. Через це поранення отримали 2 вчительки. Тепер зловмисниці загрожує до 15 років ув'язнення.
- 20 вересня в університеті в Пермі, в Росії, студент першого курсу юридичного факультету відкрив вогонь з рушниці. Студенти, щоб урятуватися, барикадувалися в аудиторіях або вистрибували з вікон. Унаслідок стрілянини загинули 6 людей. Зловмисника нейтралізували правоохоронці. Він вижив.