Попередньо повідомляли про щонайменше 24 загиблих в'язні та ще 48 постраждалих. Стрілянина відбулась між двома бандами Los lobos і Los choneros.

До теми В Еквадорі влаштували перестрілку у в'язниці: загинули десятки людей

В Еквадорі внаслідок перестрілки загинули понад сотню людей

Наразі (станом на 30 вересня – 24 канал) підтверджено понад 100 смертей та 52 поранених під час інцидентів, зареєстрованих у вівторок, 28 вересня,

– розповіли у відомстві.

Видання АР, з посиланням на президента країни, написало – загиблих щонайменше 116 осіб, а постраждалих – 80.

Президент Гільєрмо Лассо оголосив про 60 днів надзвичайного стану в пенітенціарній системі Еквадору. Саме тому у в'язницях розмістять поліцію та солдатів.

Що відомо про стрілянину в Еквадорі