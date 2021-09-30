Предварительно сообщали о по меньшей мере 24 погибших заключенных и еще 48 пострадавших. Стрельба произошла между двумя бандами Los lobos и Los choneros.
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В Эквадоре в результате перестрелки погибли более сотни человек
Сейчас (по состоянию на 30 сентября – 24 канал) подтверждено более 100 смертей и 52 раненых во время инцидентов, зарегистрированных во вторник, 28 сентября,
– рассказали в ведомстве.
Издание АР, со ссылкой на президента страны, написало – погибших по меньшей мере 116 человек, а пострадавших – 80.
Президент Гильермо Лассо объявил о 60 днях чрезвычайного положения в пенитенциарной системе Эквадора. Именно поэтому в тюрьмах разместят полицию и солдат.
Что известно о стрельбе в Эквадоре
- 28 сентября в городе Гуаякиль, что на западе страны, произошла стрельба в тюрьме. Столкновения произошли между двумя враждующими бандами.
- Предварительно известно, что заключенные стреляли как и в помещении, так и из окон по всем на территории.
- Полиции понадобилось ориентировочно 5 часов, чтобы взять ситуацию под контроль.
- В Эквадоре – это не первый подобный случай. Например, в июле 2021 года президент объявил чрезвычайное положение из-за серии тюремных конфликтов, в которых также погибли более 100 заключенных.