"Эпохальные" международные саммиты закончились, война продолжается так, как будто никаких переговоров и не было. На самом деле некоторые крошечные изменения произошли и происходят. В частности, началась работа над определением гарантий безопасности для Украины.

Какие гарантии партнеры предлагают Украине?

Эти разработки, теоретически, могут стать частью будущего мирного соглашения. Что же международные партнеры предлагают Украине? Об этом пишет Юрий Федоренко, информирует 24 Канал.

Британское издание The Times опубликовало четыре варианты гарантий, которые якобы рассматривают США и европейские страны.

Первый вариант предусматривает развертывание небольших контингентов британских и французских войск на Закарпатье и на Львовщине. Эти силы должны предоставлять экспертов по логистике, вооружений и подготовки для восстановления украинских сухопутных войск. "Коалиция желающих" также обязуется проводить миссии по охране воздушного пространства.

Второй вариант: коалиция сосредоточится на патрулировании воздушного пространства, а также на мониторинге границы.

Третий – расширение принципа статьи 5 НАТО на Украину.

Четвертый – создание нового союза по безопасности по модели альянса США с Южной Кореей.

Все четыре варианта, мягко говоря, несовершенны. Скажем, развертывание контингента инструкторов после горячей фазы войны где-то в Карпатах вызывает определенную иронию (хотя на самом деле инструкторы нам тоже нужны). Расширение диспозиции статьи 5 – замечательная идея, но ее воплощение на практике потребует согласования со всеми членами НАТО, а этот процесс может растянуться на годы.

Словом, все имеющиеся варианты вызывают сложные чувства: мы, безусловно, ценим помощь партнеров, но видим, что никто реально не собирается воевать вместе с нами ни сейчас, ни во время следующего российского нападения. Поэтому самое ценное из того, что могут предоставить нам международные партнеры, – большой пакет "оружия сдерживания".

Что является основной гарантией безопасности Украины?

Украина уже предложила комплекс предложений нового соглашения по безопасности, предусматривающий закупку американского вооружения. Мы готовы приобрести у США оружие на сумму 100 миллиардов долларов (финансирование ожидается со стороны европейских партнеров). Владимир Зеленский подтвердил, что это будет частью гарантий.

Также Украина предлагает заключить соглашение на 50 миллиардов долларов по совместному производству дронов с участием украинских компаний. Зеленский объяснил, что речь идет о финансировании собственного производства дронов. "Первой составляющей гарантий безопасности для Украины должна быть сильная собственная армия", – подчеркнул он. Здесь хочется подписаться под каждым словом.

Силы обороны были, есть и будут основной гарантией нашей государственности. А реальные шаги к миру – это прежде всего усиление, развитие и масштабирование подразделений ВСУ.

Мы знаем, что враг также не стоит на месте, накапливает оружие, в частности, создает запасы "Шахедов". Поэтому здесь и сейчас мы делаем акцент на развитии нашего подразделения ПВО.