В Украине издадут бестселлеры из 10 лучших книг года по версии Forbes, – Юрий Голик

Три мировых бестселлера, которые журнал Forbes включил в десятку лучших книг 2022 года, будут изданы в Украине на государственном языке.

Об этом в фейсбуке сообщил Юрий Голик. Он пояснил, что вместе с гендиректором издательства "Фолио" Александром Красовицким получили право на издание этих книг.

Голик рассказал, что в Украине издадут, в частности, книги "When McKinsey Comes to Town", "The Power Law" и "CEO Excellence". Последняя, по его словам, уже готовится к печати.

Недавно журнал Fortune опросил руководителей из списка "Fortune 500" и спросил их: "Какую лучшую книгу вы прочли за прошлый год?". "CEO Excellence" была одной из четырех книг, номинированных больше, чем одним из 41-го генерального директора, ответивших на вопрос,

– написал Голик.

Книга "CEO Excellence" уже в печати / Фото McKinsey & Company Brasil

