В Луцке мать порезала себя и маленького ребенка: девочку перевели из реанимации

В Луцке мужчина нашел дома свою жену и двухлетнюю дочь с многочисленными ножевыми ранениями. Женщина изрезала себя и ребенка.

Мать оставила предсмертную записку. Ушибы были в голову, туловище и шею.

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Ребенка перевели в хирургическое отделение

Женщину и девочку экстренно госпитализировали: обе попали в реанимацию. Состояние малышки впоследствии улучшилось, пострадавшую перевели из реанимационного в хирургическое отделение. Около нее постоянно находится отец и другие близкие родственники.

На данном этапе ребенок всем обеспечен. Родственники, возможно, покупают что-то лучшее из медикаментов,

– рассказал медицинский директор по хирургической работе Волынской детской больницы Игорь Дородных.

Пока ребенку никаких операций проводить не будут.

Трагедия произошла в ночь на 2 ноября

Отметим, трагедия произошла в ночь на 2 ноября. Об ужасной находке дома диспетчерам скорой помощи сообщил мужчина. Полиция возбудила уголовное производство. Как только мать придет в себя, ее допросят.

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