У Луцьку мати порізала себе та маленьку дитину: дівчинку перевели з реанімації
Джерело:"Конкурент"
У Луцьку чоловік знайшов вдома свою дружину та дворічну доньку з численними ножовими пораненнями. Жінка порізала себе і дитину.
Матір залишила передсмертну записку. Удари були у голову, тулуб та шию.
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Дитину перевели у хірургічне відділення
Жінку та дівчинку екстрено госпіталізували: обоє потрапили в реанімацію. Стан маляти згодом покращився, потерпілу перевели з реанімаційного у хірургічне відділення. Біля неї постійно перебуває батько та інші близькі родичі.
На даному етапі дитина всім забезпечена. Родичі, можливо, купують щось краще з медикаментів,
– розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської дитячої лікарні Ігор Дородних.
Поки що дитині жодних операцій проводити не будуть.
Трагедія сталась у ніч на 2 листопада
Зазначимо, трагедія сталась ніч на 2 листопада. Про жахливу знахідку вдома диспетчерів швидкої допомоги повідомив чоловік. Поліція порушила кримінальне провадження. Як тільки мати прийде до тями, її допитають.
Читайте також У садочку Черкас вихователі знущалися з дітей з вадами здоров'яЗверніть увагу! Як інформували "Волинські новини" з посиланням на власні джерела, записці жінка зізналась, що все зробила сама і не знає, що з нею коїться. Матір попросила у віх вибачення.