Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 24 февраля 2022 года Путин "выводил войска в Россию через Киев". Также он заверил, что якобы не знал о планах Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лукашенко изданию Time, которого добивался белорусский режим у журналиста Саймона Шустера.

Смотрите также "Чтобы вы не упрекали": Лукашенко объяснил, почему учения "Запад-2025" перенесли вглубь Беларуси

Что сказал Лукашенко о полномасштабном вторжении в Украину?

Лукашенко заявил, что о планах на полномасштабную агрессию против Украины не мог никто знать, кроме нескольких человек, и он "спокойно отнесся" к тому, что его не проинформировали.

Белорусский диктатор также рассказал, что утром 24 февраля Путин якобы позвонил к нему и сказал, что "сложилась вот такая ситуация".

Также Лукашенко заявил, что его "настораживало" количество российских войск и тыловых частей во время масштабных совместных учений в феврале 2022 года. По его словам, они "были всегда готовы – чем больше войск, тем лучше".

Учения закончились, они проходили на юге, на Брестском и Барановичском полигонах. Начали (россияне – 24 Канал) выводить войска. Гомель, по югу. Где-то самолетом, но преимущественно по железной дороге. Это прямо практически на границе с Украиной. В какой-то момент повернули на юг – направо. Граница очень сложная, преимущественно болота, леса, труднопроходимые... Они через нашу зону прошли по старой дороге Ленинград – Одесса и зашли в Украину во время этого вывода, это буквально несколько часов,

- выдал Лукашенко.

То есть, по его словам, войска России через Киев просто пошли на восток России, а почему так произошло, нужно спрашивать у Зеленского и Путина.

"Почему-то он опасался, что с Запада ему может быть нанесен удар в спину. Говорит: "Вот, если вдруг в Украине, Донбасс там и прочее, – они могут нанести удар в спину". Я говорю: "За это можешь не переживать, это моя зона ответственности, россиянам в спину я стрелять не позволю". И я это публично говорил, откровенно", – сделал еще одно заявление белорусский диктатор.

Таким образом он в очередной раз взялся оправдывать Путина и его военные преступления, подчеркивая, что тот боялся "за свои тылы".