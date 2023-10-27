Требовала заняться сексом: во Львове осудили женщину, которая преследовала знакомого

Во Львове Франковский районный суд принял решение по поводу Марты Лопушанской. Женщину признали виновной в мелком хулиганстве. А все потому, что она буквально терроризирует своего знакомого, требуя заняться сексом с ним.

Согласно постановлению суда, вынесенного в октябре 2023 года, женщину ожидает 60 часов общественных работ. Таково ее наказание за то, что практически не давала проходу своему знакомому.

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Преследовала мужчину полтора года

В постановлении суда указано, что Марта Лопушанская в конце сентября посетила бизнес-центр, где работает ее знакомый. У мужчины она требовала, чтобы он занялся с ней сексом.

Потерпевший вызвал полицию. Он рассказал, что у 27-летней женщины могут быть психические расстройства. До соответствующего предположения он пришел, ведь она вот уже полтора года от него требует интима.

Собственно, ворвалась она к мужчине на работу 26 сентября. Марта Лопушанская потребовала заняться сексом и отказывалась покидать офис. Более того, не давала ему возможности выехать на авто из бизнес-центра.

Известно, что дело в отношении Марты Лопушанской рассматривала судья Светлана Мартьянова. Она исследовала материалы дела и признала, что 27-летняя львовянка виновата в мелком хулиганстве. Поэтому ее осудили до 60 часов публичных работ. Заметим, что женщина может подать апелляцию, чтобы оспорить решение суда.

Терроризировала телефонными звонками

По словам мужчины, женщина ежедневно звонит ему из разных номеров. Около 40 раз в день. Кроме того, преследует его. Он добавил, что соответствующее поведение Марты Лопушанской стало проблемой для его семьи, ведь сам он женат.

Полиция в отношении женщины составила протокол о совершении административного правонарушения. Речь идет о мелком хулиганстве. Что касается заседания суда, то на него она не пришла.

Обратим внимание, что в отношении Марты Лопушанской в 2022 году возбуждалось уголовное дело. Причиной было то, что она украла облачение священника (речь идет об одежде, в которую наряжаются во время литургии). Правда, за кражу ее тогда не наказали. Ей удалось примириться с потерпевшим.