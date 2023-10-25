Во вторник, 24 октября, Апостольская нунциатура в Польше разместила на своем сайте уведомление о том, что Гжегож Кашак подал в отставку.

Папа Франциск уже назначил нового Апостольского администратора для Сосновецкой епархии sede vacante в лице Архиепископа Катовицкого Адриана Гальбаса. Это его временные обязанности, которые продлятся несколько месяцев, пока не изберут нового епископа.

К теме Папа призвал создать гуманитарные коридоры в Сектор Газа: Израиль возобновил водоснабжение

Папа Римский принял отречение Гжегожа Кашака

Кашак опубликовал свое послание на сайте епархии, в котором поблагодарил верующих и извинился перед ними.

Я прошу всех простить мою человеческую ограниченность. Если я кого-то обидел или что-то упустил, то очень прошу прощения,

– отметил священник.

Причиной отставки стал недавно раскрытый инцидент, произошедший в настоятельском храме Базилики Пресвятой Девы Марии Ангельской в польском городе Домброва-Гурнича.

В доме, принадлежащем приходу, несколько священников организовали вечеринку, для которой заказали мужчину-проститутку. Когда гость потерял сознание, собравшиеся отказались впустить в дом врачей скорой помощи. Делом занялась полиция, а затем прокуратура, которая ведет расследование по факту неоказания помощи.

Отец Пшемислав Лех, пресс-секретарь Сосновецкой епархии, не назвал причин, почему епископ Кашак подал в отставку. Он также не касался вопроса о будущем епископа.

"Оставляем без комментариев", – отметил священник.

В свою очередь отец Рафал Богацкий, спикер Катовицкой архиепархии, отметил, что архиепископ Галбас уже принял свои новые обязанности в духе послушания.

"Архиепископ был в Риме, но вернулся, чтобы приступить к новым каноническим обязанностям. Это временная должность, которая продлится несколько месяцев, пока не изберут нового епископа", – сообщил Богацкий.

Обратите внимание! По информации польских журналистов, в Сосновецкой епархии раньше случались другие инциденты. К примеру, в марте этого года зарезали диакона. В тот же день другой священник из этого прихода бросился под поезд, покончив с собой. Полиция обнаружила возле его тела нож. В обоих этих делах прокуратура проводит собственные расследования.