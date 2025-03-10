Народный депутат Украины Наталья Пипа в эфире 24 Канала посоветовала студенткам, что делать, когда они сталкиваются с сексуализированными домогательствами. Она отметила, что есть определенный алгоритм действий, который может помочь студенткам себя защитить.

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"Не оставаться наедине. Если вам известно, что подобные случаи уже случались на предыдущих курсах или среди ваших одногруппников, стоит объединяться", – сказала Наталья Пипа.

Почему важны показания

Она добавила, что если нет людей, готовых свидетельствовать, то следует обращаться к образовательному омбудсмену, а также в Министерство образования и науки Украины. В случае серьезных нарушений следует обращаться в правоохранительные органы.

Если вы готовы открыто рассказать о своей истории, то расскажите о проблеме в соцсетях, это может помочь привлечь внимание. Если же вы не готовы к публичности, стоит писать официальные обращения и так добиваться изменений,

– добавила Наталья Пипа.

Она подчеркнула, что важно, что студентки становятся более зрелыми и смелыми, что дает им возможность открыто говорить о проблеме и свидетельствовать.

Именно это и будет способствовать изменениям в образовательной сфере. Ведь когда речь идет об этическом аспекте – харассмент, буллинг или сексуализированные домогательства, – без конкретных свидетельств людей, пострадавших, невозможно остановить эти явления.

Важно, что студенты знают о поддержке и видят реальные последствия,

– добавила Пипа.

Она отметила, что в случае Львовского национального университета имени Ивана Франко реакция была самой быстрой.

Пока идет следствие – решений нет

Зато ситуация в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого пока остается неопределенной.

К слову! Преподаватель университета имени Карпенко – Карого Андрей Белоус с заявлением обратился в полицию. В то время студентки рассказывают о ряде случаев, когда этот преподаватель совершал в отношении них домогательства.

Это заведение подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины, а не Министерству образования и науки Украины, и пока официальной реакции нет. Служебное расследование якобы продолжается, но конкретного решения еще не принято.

Во Львове уволили преподавателя

"Для сравнения, в университете имени Ивана Франко решение уже есть, что свидетельствует о способности университета признать проблему и принять соответствующие меры", – сказала Пипа.

Напомним, что 5 марта стало известно об увольнении профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося, которого был обвинен в домогательствах. Кроме того, в приказе об увольнении указано, что причиной этого решения стали "аморальные действия, которые являются несовместимыми с функциями преподавателя высшей школы".