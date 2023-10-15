Папа Римский Франциск прокомментировал войну Израиля против ХАМАС. Он призвал людей молиться для противостояния ненависти, терроризму и войне, а также предложил верующим всего мира присоединиться к католикам на Святой Земле в день поста и молитве о мире, который состоится во вторник, 17 октября.

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Что сказал Папа о войнах

Папа Римский выступил за создание гуманитарных коридоров для находящихся в осаде гражданских людей в Секторе Газа. Также он призвал боевиков ХАМАС освободить заложников.

Я убедительно прошу, чтобы дети, больные, пожилые люди и женщины, все гражданские лица не становились жертвами конфликта. Пусть соблюдают гуманитарные права, прежде всего в Газе, где срочно необходимо гарантировать гуманитарные коридоры для оказания помощи всему населению,

– подчеркнул он.

Франциск также призвал больше не проливать кровь "ни на Святой Земле, ни в Украине, ни где бы то ни было". Он добавил, что войны – это всегда поражение.

Какая ситуация в Газе

Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) недавно сообщило, что в городе Газа заканчивается чистая вода. Это произошло после того, как местная водопроводная станция и общественные сети водоснабжения прекратили работу.

Представитель UNRWA Филипп Лаццарини заявил, что местные жители вынуждены использовать грязную воду из колодцев. Это может вызвать различные заболевания и даже привести к смерти от сильного обезвоживания. Сотрудник ООН назвал питьевую воду последним спасательным кругом, призвал транспортировать топливо в Газу и попросил разрешить оказание гуманитарной помощи этому городу.

Что сказал Израиль

По данным местных СМИ, Израиль возобновил поставки воды в Сектор Газа. Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тоже подтвердил информацию о возобновлении водоснабжения. По предварительным данным, Израиль позволит доставлять еду, воду и лекарства в Газу после блокады, которая была ответом на атаку ХАМАС 7 октября.

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