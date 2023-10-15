Папа Римський Франциск прокоментував війну Ізраїлю проти ХАМАС. Він закликав людей молитися для протистояння ненависті, тероризму та війні, а також запропонував вірянам усього світу приєднатися до католиків на Святій Землі в день посту та молитви за мир, що відбудеться у вівторок, 17 жовтня.

Читайте також Кількість невпинно росте: скільки загиблих і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази

Що сказав Папа про війни

Папа Римський виступив за створення гуманітарних коридорів для цивільних людей, що перебувають в облозі у Секторі Гази. Також він закликав бойовиків ХАМАС звільнити заручників.

Я переконливо прошу, щоб діти, хворі, люди похилого віку і жінки, всі цивільні особи не ставали жертвами конфлікту. Нехай дотримуються гуманітарних прав, насамперед у Газі, де терміново необхідно гарантувати гуманітарні коридори для надання допомоги всьому населенню,

– наголосив він.

Франциск також закликав більше не проливати кров "ні на Святій Землі, ні в Україні, ні будь-де ще". Він додав, що війни – це завжди поразка.

Яка ситуація у Газі

Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) нещодавно повідомило, що у місті Газа закінчується чиста вода. Це сталося після того, як місцева водопровідна станція та громадські мережі водопостачання припинили свою роботу.

Представник UNRWA Філіп Лаццаріні заявив, що місцеві жителі вимушені використовувати брудну воду з колодязів. Це може спричинити різні захворювання та навіть привести до смертей від сильного зневоднення. Співробітник ООН назвав питну воду останнім рятувальним кругом, закликав транспортувати паливо в Газу та попросив дозволити надання гуманітарної допомоги цьому місту.

Що сказав Ізраїль

За даними місцевих ЗМІ, Ізраїль відновив постачання води до Сектора Гази. Про це заявив високопоставлений ізраїльський чиновник на умовах анонімності.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван теж підтвердив інформацію щодо відновлення водопостачання. За попередніми даними, Ізраїль дозволить доставляти їжу, воду та ліки в Газу після блокади, яка була відповіддю на атаку ХАМАС 7 жовтня.

Останні новини про війну на Близькому Сході