Сдал сок вместо мочи: во Львове водитель под наркотиками пытался обмануть экспертизу

Накануне в одном из районов патрульные обнаружены авто, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем BMW 318i сидел водитель, в которого обнаружили признаки наркотического опьянения. Поэтому ему предложили пройти проверку.

Как отмечают полицейские, автомобиль остановили на улице Медовой Пещеры. 20-летний водитель, нарушивший правила дорожного движения, не возражал и согласился пройти проверку на состояние опьянения.

Читайте также В Одессе после употребления наркотиков умерла школьница: задержан 17-летний подросток

Хотел обмануть полицейских

Известно, что у медицинского учреждения он попросил взять с собой сок. Мол, он поможет водителю справиться со сдачей анализа. Водитель BMW 318i сделал вид, что пьет сок и отправился в туалет.



Водителя задержали за нарушение ПДД / Фото Патрульной полиции во Львовской области

Патрульные заподозрили, что водитель транспортного средства решил схитрить. Они предупредили об этом врача. И действительно, в емкости для забора анализов была жидкость, но не та, что нужно. Ее консистенция и цвет отнюдь не похожи были на биологический материал. Для чистоты эксперимента врач налил сок в другой стакан и заметил, что вещество идентично.



Мужчина вместо мочи решил сдать сок / Фото Патрульной полиции во Львовской области

После этого водитель получил предложение снова сдать биологическое вещество. Правда, на этот раз он от этого отказался. Правоохранители вынесли постановление об управлении транспортным средством без необходимых документов. А еще составили протокол за то, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В полиции добавили, что несколько месяцев назад у водителя обнаружили в биологических материалах наркотическое вещество. Правда, по этому делу решения суда еще нет.

Накануне наглый водитель чуть не сбил людей в Днепре Более того, он еще и задул из газового баллончика возмущенных пешеходов.

Водитель вел себя неадекватно