Львовщина получила гуманитарный груз, который собирали 10 миллионов врачей мира
Источник:Львовская ОВА
Недавно во Львовскую область был доставлен гуманитарный груз. К его формированию и передаче присоединились около 10 миллионов врачей из разных уголков мира.
В сформированном гуманитарном грузе собрали рюкзаки и турникеты для военных врачей, которые отправили бойцам на передовую и в военные части Львовской, Волынской, Запорожской, Киевской и Харьковской областей.
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Также там есть особенные игрушки, которые будут переданы в детские отделения больниц и поликлиник.
В перечне гуманитарной помощи есть и манекены для отработки врачебной помощи при кровотечениях и нарушениях дыхания (особенно при напряженном пневмотораксе). Их будут использовать инструкторы ЛНМУ имени Даниила Галицкого и Украинского Врачебного Общества во Львове.Обратите внимание: на гуманитарную помощь Украине по состоянию на 2 апреля 2022 года собрали более 1 миллиона евро.
Кто присоединился к сбору гуманитарного груза:
- Всемирная врачебная организация (WMA Secretary General Otmar Kloiber),
- Организация Европейского форума медицинских ассоциаций (EFMA – Secretary General Leah Wapner),
- Постоянный комитет врачебных специалистов (СРМА – организация, сертифицирующая все БПР в Европе Secretary General Annabel Seebohm),
- Израильское врачебное общество (President – Prof. Zion Hagay),
- Кроме этого, к помощи присоединились представители ФК "Шахтер".