Львовщина получила гуманитарный груз, который собирали 10 миллионов врачей мира

Недавно во Львовскую область был доставлен гуманитарный груз. К его формированию и передаче присоединились около 10 миллионов врачей из разных уголков мира.

В сформированном гуманитарном грузе собрали рюкзаки и турникеты для военных врачей, которые отправили бойцам на передовую и в военные части Львовской, Волынской, Запорожской, Киевской и Харьковской областей.

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Также там есть особенные игрушки, которые будут переданы в детские отделения больниц и поликлиник.

В перечне гуманитарной помощи есть и манекены для отработки врачебной помощи при кровотечениях и нарушениях дыхания (особенно при напряженном пневмотораксе). Их будут использовать инструкторы ЛНМУ имени Даниила Галицкого и Украинского Врачебного Общества во Львове.

Кто присоединился к сбору гуманитарного груза:

Всемирная врачебная организация (WMA Secretary General Otmar Kloiber),

Организация Европейского форума медицинских ассоциаций (EFMA – Secretary General Leah Wapner),

Постоянный комитет врачебных специалистов (СРМА – организация, сертифицирующая все БПР в Европе Secretary General Annabel Seebohm),

Израильское врачебное общество (President – ​​Prof. Zion Hagay),

Кроме этого, к помощи присоединились представители ФК "Шахтер".

на гуманитарную помощь Украине по состоянию на 2 апреля 2022 года собрали более 1 миллиона евро.