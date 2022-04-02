Львівщина отримала гуманітарний вантаж, який збирали 10 мільйонів лікарів світу

Нещодавно у Львівську область доставили гуманітарний вантаж. До його формування та передачі долучились близько 10 мільйонів лікарів з різних куточків світу.

У сформованому гуманітарному вантажі зібрали наплічники та турнікети для військових лікарів, які відправили бійцям на передову та у військові частини Львівської, Волинської, Запорізької, Київської та Харківської областей.

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Також там є особливі іграшки, які передадуть у дитячі відділення лікарень та поліклінік.

В переліку гуманітарної допомоги є й манекени для відпрацювання лікарської допомоги при кровотечах та порушеннях дихання (особливо при напруженому пневмотораксі). Їх використовуватимуть інструктори ЛНМУ імені Данила Галицького та Українського Лікарського Товариства у Львові.

Хто долучився до збору гуманітарного вантажу:

Світова лікарська організація (WMA Secretary General Otmar Kloiber),

Організація Європейського форуму медичних асоціацій (EFMA - Secretary General Leah Wapner),

Постійний комітет лікарських спеціалістів (СРМА – організація, яка сертифікує всі БПР у Європі Secretary General Annabel Seebohm),

Ізраїльське лікарське товариство (President – Prof. Zion Hagay),

Окрім цього, до допомоги долучились представники ФК "Шахтар".

на гуманітарну допомогу Україні станом на 2 квітня 2022 року зібрали понад 1 мільйона євро.