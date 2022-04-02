Львівщина отримала гуманітарний вантаж, який збирали 10 мільйонів лікарів світу

2 квітня 2022 , 23:25
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Джерело:

Львівська ОВА

Нещодавно у Львівську область доставили гуманітарний вантаж. До його формування та передачі долучились близько 10 мільйонів лікарів з різних куточків світу.

У сформованому гуманітарному вантажі зібрали наплічники та турнікети для військових лікарів, які відправили бійцям на передову та у військові частини Львівської, Волинської, Запорізької, Київської та Харківської областей.

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Також там є особливі іграшки, які передадуть у дитячі відділення лікарень та поліклінік.

В переліку гуманітарної допомоги є й манекени для відпрацювання лікарської допомоги при кровотечах та порушеннях дихання (особливо при напруженому пневмотораксі). Їх використовуватимуть інструктори ЛНМУ імені Данила Галицького та Українського Лікарського Товариства у Львові.

Зверніть увагу: на гуманітарну допомогу Україні станом на 2 квітня 2022 року зібрали понад 1 мільйона євро.

Хто долучився до збору гуманітарного вантажу:

  • Світова лікарська організація (WMA Secretary General Otmar Kloiber),
  • Організація Європейського форуму медичних асоціацій (EFMA - Secretary General Leah Wapner),
  • Постійний комітет лікарських спеціалістів (СРМА – організація, яка сертифікує всі БПР у Європі Secretary General Annabel Seebohm), 
  • Ізраїльське лікарське товариство (President – Prof. Zion Hagay),
  • Окрім цього, до допомоги долучились представники ФК "Шахтар".
Автор: Анастасія Кушпіт