Львовщина превысила показатели красной зоны: карантин объявят уже сегодня
Источник:Минздрав
Во Львовской области превышены показатели красной зоны. В регионе резко возросло количество госпитализаций больных коронавирусом и новых случаев заболевания.
Львов в красной зоне
Высокие показатели заболеваемости позволяют государственной комиссии ТЭБ и ЧС усилить карантин в регионе уже сегодня.
Внимание Свыше 19 тысяч больных: в Украине значительно возросла заболеваемость COVID-19Справка! Согласно постановлению Кабмина, если в регионе 3 дня подряд фиксируют превышенные показатели по меньшей мере двух из пяти индикаторов: количество госпитализированных больных, уровень роста госпитализаций, загруженность коек с кислородом, количество ПЦР-тестов или процент выявленных больных, регион переходит к красному уровню эпибезопасности.
Какая ситуация во Львовской области
Последние три дня динамика уровня госпитализаций во Львовской области составляет 80,8%, 79% и 74,4% при норме 50%, а коэффициент выявления новых больных – 21,1%, 22,8% и 22,7% при норме 20 %.
Напомним, что последние три дня диагноз коронавирус на Львовщине подтверждается у более чем 2 тысяч человек ежедневно, а 21 января в регионе выявили более 3 тысяч новых больных, что является рекордным суточным показателем для всей Украины.
Статистика заболеваемости в области
- По данным горсовета, во Львовской области по состоянию на 25 января 242 791 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, из которых 6 163 – летальные.
- За минувшие сутки лабораторные центры провели 4121 ПЦР-тест. 2299 – положительные, из них во Львове – 1070.
- Всего в стационарах находятся 358 пациентов: 329 из них с COVID-19, 23 – в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Оранжевая зона стремительно расширяется
Кроме Львовщины, показатели для объявления красной зоны превысила Ровненская область, а Винницкая находится на грани.
Ограничения красной зоны действуют в Ивано-Франковской области.
Таким образом, в Украине по состоянию на 25 января 14 регионов в оранжевой зоне, одна область является красной. Остальные регионы Украины – в "желтой" зоне карантина.
Последние новости о новой волне коронавируса
- Новый штамм коронавируса "Омикрон" был зафиксирован в 17 регионах Украины. Однако пока этот вариант не доминирует в стране.
- В Украине уже третью неделю подряд растет количество новых больных COVID-19. Но госпитализируют вдвое меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью 2021 года.
- В то же время в Минздраве прогнозируют двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время.
- За сутки зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 3 889 488 человек, из них 3 591 201 выздоровели, умерли – 99 443.