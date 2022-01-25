Львовщина превысила показатели красной зоны: карантин объявят уже сегодня

Во Львовской области превышены показатели красной зоны. В регионе резко возросло количество госпитализаций больных коронавирусом и новых случаев заболевания.

Львов в красной зоне

Высокие показатели заболеваемости позволяют государственной комиссии ТЭБ и ЧС усилить карантин в регионе уже сегодня.

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Какая ситуация во Львовской области

Согласно постановлению Кабмина, если в регионе 3 дня подряд фиксируют превышенные показатели по меньшей мере двух из пяти индикаторов: количество госпитализированных больных, уровень роста госпитализаций, загруженность коек с кислородом, количество ПЦР-тестов или процент выявленных больных, регион переходит к красному уровню эпибезопасности.

Последние три дня динамика уровня госпитализаций во Львовской области составляет 80,8%, 79% и 74,4% при норме 50%, а коэффициент выявления новых больных – 21,1%, 22,8% и 22,7% при норме 20 %.

Напомним, что последние три дня диагноз коронавирус на Львовщине подтверждается у более чем 2 тысяч человек ежедневно, а 21 января в регионе выявили более 3 тысяч новых больных, что является рекордным суточным показателем для всей Украины.

Статистика заболеваемости в области

По данным горсовета, во Львовской области по состоянию на 25 января 242 791 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, из которых 6 163 – летальные.

За минувшие сутки лабораторные центры провели 4121 ПЦР-тест. 2299 – положительные, из них во Львове – 1070.

Всего в стационарах находятся 358 пациентов: 329 из них с COVID-19, 23 – в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Показатели заболеваемости в Украине по состоянию на 25 января / Инфографика Минздрава

Оранжевая зона стремительно расширяется

Кроме Львовщины, показатели для объявления красной зоны превысила Ровненская область, а Винницкая находится на грани.

Ограничения красной зоны действуют в Ивано-Франковской области.

Таким образом, в Украине по состоянию на 25 января 14 регионов в оранжевой зоне, одна область является красной. Остальные регионы Украины – в "желтой" зоне карантина.

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