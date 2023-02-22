Началось, когда ребенку было 7 лет: житель Львовщины годами насиловал девочку

Во Львовской области 38-летний мужчина годами насиловал маленькую девочку. Все началось, когда ребенку было всего 7 лет.

Жуткие детали рассказали прокуроры Золочевской окружной прокуратуры.

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По данным следствия, мужчина проживал в одном доме вместе с родным братом, его сожительницей и ее детьми. Последние часто оставляли ему ухаживать, а он, пользуясь отсутствием взрослых, систематически насиловал одну из девочек.

После изнасилований мужчина применял психологическое давление и угрозы ребенку, чтобы она молчала и не рассказывала никому о содеянном. В конце концов, девочка самостоятельно сообщила правоохранителям о переживших ужасах.

Как накажут насильника

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт. Его обвиняют по статье 152 об изнасиловании малолетнего лица. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

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