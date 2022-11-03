Увидеть детей и море: львовские медики осуществили последнее желание тяжелобольной украинки

В медицинское объединение Львова обратился украинец Александр, ныне проживающий в Словакии. Мужчину интересовала возможность транспортировать тяжело больную жену из словацкого города Жалина в украинскую Одессу, откуда они родом.

За месяц до того женщина обратилась к врачам из-за кашля. У 50-летней Татьяны врачи обнаружили рак лёгких четвертой стадии.

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К мечте – 1 300 километров

Болезнь постоянно прогрессировала и быстро забирала последние силы Татьяны. Поэтому, посоветовавшись с мужем, больная выразила желание вернуться домой, в Украину. Татьяна мечтала в последний раз увидеть и обнять сына. А еще – услышать шум любимого одесского моря.

Отмечают, что это событие стало большим вызовом для больницы. Ведь пациентка находилась в критическом состоянии и была зависима от кислорода. Но, несмотря на все риски, львовские анестезиологи проделали долгий путь в 1 300 километров и осуществили последнюю мечту женщины – увидеть детей и море.

Как противодействовать раку

Ученые нашли новый способ ранней диагностики самого опасного вида рака. Если врачи смогут лучше понять, как и когда происходит потеря веса и повышение уровня глюкозы, это позволит проводить раннюю диагностику заболевания.

Исследователи обнаружили в плесени вида Aspergillus cavernicola малиновый пигмент, обладающий высоким противоопухолевым действием в экспериментах. Ученые отмечают, что плесень поможет людям побороть рак.

Ученые идентифицировали белок, останавливающий распространение метастазов. Независимо от того, где в организме возникает рак, он может в конце концов начать захватывать другие органы и ткани с помощью процесса, известного как метастазирование, что значительно усложняет его лечение.

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