Побачити дітей і море: львівські медики здійснили останнє бажання важкохворої українки

До медичного об'єднання Львова звернувся українець Олександр, що нині мешкає у Словаччині. Чоловіка цікавил можливість транспортувати важко хвору дружину зі словацького міста Жаліна до української Одеси, звідки вони родом.

За місяць до того жінка звернулась до лікарів через кашель. У 50-річної Тетяни лікарі виявили рак легень четвертої стадії.

Читайте також Знайшли новий спосіб лікування раку за допомогою гелю

До мрії – 1300 кілометрів

Хвороба невпинно прогресувала та швидко забирала останні сили Тетяни. Тому порадившись із чоловіком, хвора висловила бажання повернутись додому, в Україну. Тетяна мріяла востаннє побачити й обняти сина. А ще – почути шум улюбленого одеського моря.

Зазначають, що ця подія стала неабияким викликом для лікарні. Адже пацієнтка перебувала у критичному стані та була киснезалежна. Та попри усі ризики львівські анестезіологи подолали довгий шлях в 1300 кілометрів й здійснили останню мрію жінки – побачити дітей та море.

Як протидіяти раку

Науковці знайшли новий спосіб ранньої діагностики найнебезпечнішого виду раку. Якщо лікарі зможуть краще зрозуміти, як і коли відбуваються втрата ваги та підвищення рівня глюкози, це дозволить проводити ранню діагностику захворювання.

Дослідники виявили в плісняві виду Aspergillus cavernicola малиновий пігмент, який має високу протипухлинну дію в експериментах. Вчені зазначають, що пліснява допоможе людям побороти рак.

Науковці ідентифікували білок, який зупиняє поширення метастазів. Незалежно від того, де в організмі виникає рак, він зрештою може почати захоплювати інші органи та тканини за допомогою процесу, відомого як метастазування, що значно ускладнює його лікування.

До речі – Ситуація на фронті станом на 3 листопада: дивіться відео