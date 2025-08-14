В Дрогобычском районе пенсионерка избила несовершеннолетнего парня. За совершенное нападение женщина должна заплатить штраф и компенсацию за материальный и моральный ущерб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

Что известно об избиении мальчика во Львовской области?

Пенсионерка Любовь Дмитрах 11 января спровоцировала конфликт с подростками на лестничной клетке своего дома. Группа детей ждали там своего товарища. Женщина повела себя агрессивно из-за того, что дети вроде бы громко разговаривали и ругались. Одного парня она оскорбила словесно, назвав его отца, пропавшего без вести на фронте, "беглецом за границу".

Не выдержав оскорблений в сторону отца, парень расплакался и начал словесную перепалку с пенсионеркой. Она же прибегла к физическому насилию: схватила ребенка за куртку, стянула на первый этаж, ударила подростка сумкой по голове, а кулаком – в глаз. В результате парень получил синяк. Медики квалифицировали повреждения как травму легкой степени.

По делу избиения ребенка Любовь Дмитрах признали виновной в причинении легких телесных повреждений и назначила ей наказание. За содеянное пенсионерке присудили штраф в размере 850 гривен. Также она должна компенсировать семье парня причиненный ущерб, оплатив 46 тысяч гривен.

