В оккупированной Макеевке зарезали украинского политзаключенного Макарца

В оккупированной Макеевке жестоко убили 37-летнего Руслана Макарца. Российские наемники незаконно удерживали его в тюрьме с 2019 года.

Украинская обмудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что известие о смерти Макарца шокировало ее. Соответствующее сообщение она обнародовала в своем фейсбуке.

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Украинцу нанесли ножевые удары

Макарец находился в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. По словам Денисовой, пленный умер в результате нанесения ему ножевых ранений.

О смерти пленного ранее сообщила советница главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаева. Впрочем, о причинах трагедии она не знала. Некоторые утверждали, что смерть – насильственная. Другие заявляли о якобы сердечной недостаточности.

Макарца пытались освободить из плена

Пророссийские боевики задержали украинца 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. "Суд" оккупантов обвинил его в "шпионаже в пользу украинских спецслужб" и незаконно бросил за решетку на 13 лет. Денисова подчеркнула, что украинская власть пыталась освободить Руслана из плена.

Впрочем, процесс освобождения пленных с оккупированной территории пока приторможен. Все потому, что Россия цинично блокирует реализацию Минских договоренностей. Последний раз незаконно лишенных свободы украинцев удалось освободить из плена еще в апреле 2020 года.

Денисова обратилась к Красному Кресту

Украинская омбудсмен обратилась к Флоранс Жиллетт. Она возглавляет миссию Международного комитета Красного Креста в Украине. Денисова попросила Жилетт посетить Макеевскую исправительную колонию №32, чтобы проверить обстоятельства гибели украинца и соблюдение прав других удерживаемых лиц.

Украинцы в плену оккупантов

Денисова также отметила, что из-за остановки процесса освобождения нарушены права на жизнь и безопасность украинцев, которые находятся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. "С начала 2021 года в колониях на временно оккупированной Донетчине из-за преступной бездеятельности оккупантов погибли 4 гражданина Украины", – отметила она.

Сейчас российские наемники незаконно удерживают в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой области и 77 – в Луганской.