Не сказала, что имеет венерическое заболевание: во Львове наказали мужчину за убийство любовницы

Во Львове в октябре задержали 33-летнего мужчину. Его подозревали в убийстве своей знакомой. Женщина не призналась задержанному, что имеет венерическое заболевание, поэтому он так жестоко ей отомстил.

Трагический инцидент произошел на улице Патона 29 октября 2020 года. Мужчина после задержания находился под стражей.

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Мужчина жестоко убил знакомую

Правоохранители установили, что 29 октября между 33-летним жителем Яворовского района и 32-летней львовянкой возник конфликт.

В то время они пьянствовали в квартире на улице Патона.

Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил женщину по голове.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась.

По информации ТСН, во время судебного заседания задержанный объяснил причину конфликта.

По его словам, львовянка скрыла от него, что имеет венерические заболевания.

После пьянки женщина якобы начала унижать мужчину и так спровоцировала его на насилие.

В скорую он позвонил только на следующий день.

Мужчине выбрали наказание

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозило наказание – от 7 до 15 лет в тюрьме. В ноябре 2020 года по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому самую жесткую меру пресечения – содержание под стражей.

Следователи завершили проводить досудебное расследование. В итоге суд избрал злоумышленнику наказание. За убийство львовянки он проведет 7 лет за решеткой.

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