Не зізналась, що має венеричне захворювання: у Львові покарали чоловіка за вбивство коханки

У Львові в жовтні затримали 33-річного чоловіка. Його підозрювали у вбивстві своєї знайомої. Жінка не зізналась затриманому, що має венеричне захворювання, тож він так жорстоко їй помстився.

Трагічний інцидент трапився на вулиці Патона 29 жовтня 2020 року. Чоловік після затримання перебував під вартою.

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Чоловік жорстоко вбив знайому

Правоохоронці встановили, що 29 жовтня між 33-річним жителем Яворівського району та 32-річною львів'янкою виник конфлікт.

У той час вони пиячили у квартирі на вулиці Патона.

Під час сварки підозрюваний кілька разів вдарив жінку в голову.

Постраждала отримала важкі травми й померла.

За інформацією ТСН, під час судового засідання затриманий пояснив причину конфлікту.

За його словами, львів'янка приховала від нього, що має венеричні захворювання.

Після пиятики жінка буцімто почала принижувати чоловіка й так спровокувала його на насильство.

У швидку він зателефонував лише наступного дня.

Чоловікові обрали покарання

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожувало покарання – від 7 до 15 років у в'язниці. У листопаді 2020 року за клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному найжорсткіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі завершили проводити досудове розслідування. Врешті суд обрав зловмиснику покарання. За вбивство львів'янки він проведе 7 років за ґратами.

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