Мальчик, который чудом выжил во время удара по Виннице, впервые посетил место гибели мамы

Роман Олексив, который потерял маму Галину во время ракетного удара по Виннице 2 года назад, впервые посетил место трагедии. Тогда мальчику чудом удалось выжить.

Роман, которому на тот момент было 8 лет, был вместе с мамой в медицинском центре возле Дома офицеров, по которому попала ракета. Мальчик получил тяжелые ожоги, лечился в Украине и за рубежом, а сейчас носит специальную маску для лица.

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Роман ждал приезда в Винницу 2 года

Папа мальчика Ярослав рассказал, что отвел сына на место, где российская ракета унесла жизнь его матери. Роман сам очень хотел побывать там, ведь это место, где он в последний раз был вместе с мамой.

Галина Олексив была музыкантом и преподавала во Львовской национальной музыкальной академии им. Семья проживала во Львове, а в Винницкую область женщина приезжала в гости к родителям.

Сегодня для нас был очень особенный и одновременно непростой эмоционально день, которого Роман ждал два года и к которому мы постепенно готовились и шли. Мы приехали в нашу родную Винницу и это первый приезд Романа после тех страшных событий 14 июля 2022 года. Конечно, Роман хотел побывать там, где он последний раз был с мамой и где это все произошло. Хотя много всего уже изменилось, но в памяти Романа это место и этот день остался в мельчайших деталях,

– рассказал мужчина.

Роман Олексив посетил место, в котором в последний раз был с мамой: фото Ярослав Олексив

Также отец с сыном посетили Винницкую областную детскую больницу, где Роман находился в первые дни после обстрела. Также он увиделся с друзьями-спасателями и с любимой собакой Ларсом.

Напомним, что ракетный удар России по Виннице 14 июля 2022 года унес жизни 27 человек, из них 3 детей. Еще 8 считаются пропавшими без вести.