Хлопчик, який дивом вижив під час удару по Вінниці, вперше відвідав місце загибелі мами

Роман Олексів, який втратив маму Галину під час ракетного удару по Вінниці 2 роки тому, вперше відвідав місце трагедії. Тоді хлопчику дивом вдалося вижити.

Роман, якому на той момент було 8 років, був разом із мамою у медичному центрі біля Будинку офіцерів, по якому влучила ракета. Хлопчик отримав важкі опіки, лікувався в Україні й за кордоном, а зараз носить спеціальну маску для обличчя.

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Роман чекав на приїзд у Вінницю 2 роки

Тато хлопчика Ярослав розповів, що відвів сина на місце, де російська ракета забрала життя його матері. Роман сам дуже хотів побувати там, адже це місце, де він востаннє був разом із мамою.

Галина Олексів була музиканткою й викладала у Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка. Сім'я проживала у Львові, а на Вінниччину жінка приїжджала в гості до батьків.

Сьогодні для нас був дуже особливий і одночасно непростий емоційно день, якого Роман чекав два роки і до якого ми поступово готувалися і йшли. Ми приїхали в нашу рідну Вінницю і це перший приїзд Романа після тих страшних подій 14 липня 2022 року. Звичайно, Роман хотів побувати там, де він останній раз був з мамою і де це все сталося. Хоча багато всього вже змінилося, але в пам'яті Романа це місце і цей день залишився в найдрібніших деталях,

– розповів чоловік.

Роман Олексів відвідав місце, в якому востаннє був із мамою: фото Ярослав Олексів

Також батько з сином відвідали Вінницьку обласну дитячу лікарню, де Роман перебував у перші дні після обстрілу. Також він побачився з друзями-рятувальниками та з улюбленим собакою Ларсом.

Нагадаємо, що ракетний удар Росії по Вінниці 14 липня 2022 року забрав життя 27 людей, з них 3 дітей. Ще 8 вважаються зниклими безвісти.