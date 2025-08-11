Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, где будут обсуждаться условия прекращения огня в Украине, в инфопространстве появляются новые вероятные детали договоренностей. В частности о перемирии в воздухе, на море и "обмене территориями".

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, какими должны быть условия справедливого мира для Украины. Он указал на шаги, которые позволят его достичь.

К теме Какие требования Трамп должен поставить Путину на Аляске, чтобы достичь перемирия: анализ WP

Какие страны могут выступить посредниками во время перемирия?

Маломуж отметил, что являются невозможными никакие "обмены территориями". Даже президент, как гарант Конституции, не имеет на права пойти на это.

В то же время в течение трех – четырех месяцев Украина может выйти на полный мир и освобождение территорий. Для этого есть определенные факторы, которые могут сработать,

– объяснил генерал армии.

Однако, по его словам, Дональд Трамп и другие партнеры не готовы к такому процессу, потому что к нему должны быть привлечены Китай, Индия, Турция, Бразилия и другие страны, которые влияют на мировой процесс и не допущения ядерной войны.

Нужно найти ключевую формулу мира, которая бы позволила сформировать миропорядок. Но это, по мнению экс-главы Службы внешней разведки, в будущем.

Сегодня стоит вопрос о мире в Украине и для его достижения необходимо пройти три этапа. Первый – нужно не только прекратить огонь в воздухе и на море, но и не бить по мирным территориям Украины,

– подчеркнул он.

Когда вокруг этой модели объединятся ведущие страны мира, тогда обстрелы Украины, по словам Маломужа, прекратятся.

Второй этап – это прекращение огня на поле боя, а затем третий – важнейший этап – переговорный процесс. А именно, когда и на каких условиях Россия будет выходить из украинских территорий. Это, по мнению генерала армии, может происходить медленно, с переходными этапами.

Также, вероятно, будут созданы зоны обеспечения контроля для недопущения обстрелов, возможен отвод войск на определенные направления, но на контролируемые территории. Для контроля линии разграничения могут быть привлечены посредники – США, Китай, другие страны.

Это уже механизмы обеспечения мира и недопущения возобновления боевых действий. Это самые главные условия мира,

– подчеркнул он.

Могут быть прекращены боевые действия, но Украина юридически не признает оккупированные Россией территории. Даже если Кремль считает их своими и закрепил это в своей конституции. Однако в перспективе Киев будет работать над их возвращением.

Также нельзя исключать, предположил генерал армии, что в России произойдет дестабилизация, и тогда ей будет не до Украины. Соответственно будет гораздо легче вернуть оккупированные территории.

Кроме того, недопустимым условием перемирия является ограничение количества вооружения и войска. Ведь Россия наращивает свою армию до 1 миллиона 250 тысяч личного состава и получает большое количество различных типов вооружения от Северной Кореи, Ирана и частично технологии от Китая,

– сказал Николай Маломуж.

Поэтому Украина, по его мнению, не может разоружаться, и нужно ставить условия о необходимости предоставления нашей стране сверхмощных возможностей и новейшего оружия, техники, боеприпасов, чтобы обороняться и не допустить повторения новой агрессии со стороны России.