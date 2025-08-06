Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Что в ЦПД говорят о возможном "воздушном перемирии"?

Андрей Коваленко назвал подобное предложение ловушкой, которая не намерена завершить войну, а наоборот – продолжить боевые действия, избежав ударов Украины вглубь России и нарушений авиасообщений, как гражданской авиации, так и грузовой логистики.

Многие скажут – так они же тоже бьют. Здесь важно понимать КПД от ударов. Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечные и успешные,

– написал он.

Именно поэтому, по его мнению, Россия хочет "воздушную паузу", чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент, а также избежать санкций со стороны Соединенных Штатов сейчас, продолжив войну на земле.

"Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное – финты россиян, которых нельзя допускать и надо сразу бить санкциями", – резюмировал он.

Напомним, в Bloomberg сообщали, что Кремль рассматривает возможность частичных уступок американскому президенту Дональду Трампу, в частности временное "воздушное перемирие". Впрочем, война России против Украины будет продолжаться.