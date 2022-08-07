Не хочу жить в новой реальности, – первый комментарий мамы Лизы, которую убили ракеты в Виннице

Мать 4-летней девочки Лизы 7 августа прокомментировала гибель дочери во время обстрела Винницы. Это первая публикация Ирины Дмитриевой после этого ужасающего события 14 июля.

Женщина чувственно вспомнила дочь, с которой навеки осталось ее сердце. Ведь даже логопед Лизы вспоминала, что мать вкладывала в ребенка всю свою душу.

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Научила меня любить, – мать погибшей Лизы

Ирина написала, ей до сих пор кажется, будто Лиза ждет ее дома. Ведь даже сложно поверить, что такая трагедия могла произойти.

Мне кажется, что Лиза ждет меня дома… Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю... И не хочу жить в новой ужасной реальности,

– говорится в сообщении.

Ракета россиян забрала у нее ребенка, которого Ирина любила больше всего. "Ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало", – написала разбитая женщина.

Ирине выразили в комментариях поддержку несколько сот человек. Однако это не уменьшает того, какая злость теперь у нее есть к каждому россиянину, виновному в смерти ее ребенка. "Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орк*в", – акцентировала она.

4-летняя Лиза и ее мать / Фото из фейсбука Ирины Дмитриевой

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