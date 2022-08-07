Не хочу жити у новій реальності, – перший коментар мами Лізи, яку вбили ракети у Вінниці

Матір 4-річної дівчинки Лізи 7 серпня прокоментувала загибель доньки під час обстрілу Вінниці. Це перша публікація Ірини Дмитрієвої після цієї жахливої події 14 липня.

Жінка чуттєво згадала донечку, з якою навіки залишилося її серце. Адже навіть логопедка Лізи згадувала, що мати вкладала в дитину всю свою душу.

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Навчила мене любити, – матір загиблої Лізи

Ірина написала, їй досі здається, наче Ліза чекає її вдома. Адже навіть важко повірити, що така трагедія могла статися.

Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома… Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але перебуваю в іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності,

– мовиться в дописі.

Ракета росіян забрала в неї дитину, яку Ірина любила понад усе. "Ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно незважаючи ні на що! На жаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало", – написала розбита жінка.

Ірині висловили в коментарях підтримку кілька сотень людей. Проте це не зменшує того, яка лють тепер у неї є до кожного росіянина, який винен у смерті її дитини. "Хай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисячі орк*в", – акцентувала вона.

4-річна Ліза та її матір / Фото з фейсбуку Ірини Дмитрієвої

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