Ліза навчалась у центрі для дітей зі спеціальними потребами LogoClub, у дитинки був синдром Дауна. У той страшний день дівчинка з мамою як завжди йшли на заняття.

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Це була дуже добра дитина

Керівниця центру Валерія Король розповіла, що Ліза була розумною та здібною. Вона любила приходити на навчання, любила веселитись.

Дуже раділа – дівчинка була дуже добра,

– розповіла логопедка.

Вона додала, що мама вклала у доньку все серце. Вона шалено любила Лізу.

"Я просто не можу уявити, яка це трагедія для сім'ї. Вона жила цією дитиною", – констатувала логопедка.

В інстаграмі Ірини залишилось безліч фотографій, які вона публікувала після народження своєї дочки. Першу вона підписала: "Знайомтеся, це маленьке янголятко Ліза".

У якому стані мама Лізи

Мама Лізи вижила. Медики зазначали, що стан Ірини – важкий, але спостерігали позитивну динаміку. У неї була важка черевна травма, жінку прооперували та відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Мама Ірини 15 липня повідомляла, що донька не знає про смерть Лізи. Лікарі забороняли їй казати, оскільки жінка могла не витримати. Однак 16 липня мати дала перше інтерв'ю, де показала фото своєї донечки. Вона благає світ допомогти Україні.

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