Лиза училась в центре для детей со специальными потребностями LogoClub, у ребенка был синдром Дауна. В тот страшный день девочка с мамой, как всегда, шли на занятия.

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Это был очень добрый ребенок

Руководитель центра Валерия Король рассказала, что Лиза была умной и способной. Она любила приходить на учебу, любила веселиться.

Очень радовалась – девочка была очень доброй,

– рассказала логопедка.

Она добавила, что мама вложила в дочку все сердце. Она безумно любила Лизу.

"Я просто не могу представить, какая это трагедия для семьи. Она жила этим ребенком", – констатировала логопед.

В инстаграме Ирины осталось множество фотографий, которые она публиковала после рождения дочери. Первую она подписала: "Знакомьтесь, это маленький ангелочек Лиза".

В каком состоянии мама Лизы

Мама Лизы выжила. Медики отмечали, что состояние Ирины тяжелое, но наблюдали положительную динамику. У нее была тяжелая брюшная травма, женщину прооперировали и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Мама Ирины 15 июля сообщала, что дочь не знает о смерти Лизы. Врачи запрещали ей говорить, потому что женщина могла не выдержать. Однако 16 июля мать дала первое интервью, где показала фото своей дочери. Она умоляет мир помочь Украине.

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