Дети играли в игры "нас обстреливают, прячемся": Маргарита о жизни в метро Харькова и эвакуации

Война кардинально изменила жизнь многих украинских семей. Новое поколение украинцев, к сожалению, не по рассказам прабабушки и прадедушки будет знать, что такое бомбардировка и убийство. Дети Мариуполя, Харькова, Киева и других украинских городов не простят россиянам их жестокости и боли, которые враг принес на нашу землю.

О ночах в метро с 9-месячным ребенком, эвакуации из Харькова и новой жизни в рамках проекта СВОИ на 24 канале рассказала Маргарита Васильева.

Важно "Я – в безопасности, а родные тряслись в подвале": Иван из Бородянки о войне и собственном деле во Львове

Маргарита Васильева жила в Харькове последние 12 лет. Туда она переехала из Краматорска Донецкой области, еще когда поступала в университет. А в 2020 году перевезла в Харьков свою мать. Незадолго до полномасштабного вторжения Маргарита родила ребенка. Когда российские войска начали обстреливать украинские города, ее сыну Марку было всего 9 месяцев.

Женщина помнит бои за Краматорск в 2014 году, когда россияне пришли на Донбасс, стремясь создать там квазиреспублику. По словам Маргариты, сравнивать боевые действия в 2014 году и сейчас невозможно. Совершенно другие масштабы.

"Первые бои были за 10 метров до домов": как началась война для Харькова

Верили ли вы, что война начнется?

Все мы смотрели новости, читали много разных статей, экспертов, которые говорили, что россия 100% нападет. Но все почему-то не верили в это. Я помню, как в ночь на 24 февраля примерно в два часа встала кормить ребенка и с ним заснула. А проснулась уже в четыре часа от непонятного шума. Как будто кто-то запускает фейерверки ночью.

Я тогда с ужасом подумала: да нет, ну люди же не бешеные вроде. Я встала, принялась смотреть, как в окнах свет включается хаотично, какой-то шум появился на улице. Я поняла, что это начались взрывы. А мы как раз в Харькове жили на Салтовке.

Салтовка – самый большой жилой массив Украины, расположенный на востоке Харькова. До 24 февраля 2022 года там жили около 400 тысяч человек – то есть больше, чем в некоторых областных центрах страны. россия с самого начала своего вторжения обстреливает Салтовку, стирая район с лица Земли.

Первые "прилеты" нам было очень хорошо слышно, потому что те первые бои, первые танки были за 10 метров до въезда в ближайший частный дом. Я быстро побежала к мужу, начала его будить, потому что он не услышал. Мы включили новости, но там в то время еще ничего конкретного не было. Еще раньше мы обсуждали, что будем делать, собрали чемоданы. Но была такая паника. Просто спрашивали: "Боже, что делать?!"



Сын Маргариты Марк / Фото 24 канала

"Чемоданы собрали давно, но доехать куда-то было нереально": о попытках эвакуироваться

Мы собрали чемодан еще до начала войны, деньги сняли, чтобы были на всякий случай. Но случилось так, что мы растерялись, начали звонить каким-то друзьям, с которыми общались. У нас нет своего транспорта, и в какой-то момент мы поняли, что сейчас будет просто невозможно вызвать такси. Потому что в 6 – 7 утра начались проблемы с интернетом.

Хорошо, что мы жили возле метро, станция "Героев труда". Мы надеялись, что договоримся с друзьями, потому что у них была машина. Но вышло так, что мы созвонились, друг друга не поняли, и они уехали. Мы остались. Я, мой 9-месячный ребенок, муж и собака. В этот день мы так и не смогли уехать.

Впоследствии нашу станцию и 2 или 3 следующие закрыли для движения. Городской транспорт тоже практически не работал. Мы решили все же остаться на этот день в Харькове, а дальше уже ехать куда-нибудь. Из вариантов был Вознесенск, Николаевская область. Там живут родители моего мужа. Тогда мы не знали, что там тоже скоро начнутся обстрелы.

Моя мама с 2020 года тоже живет в Харькове. Ее дом расположен в микрорайоне Солнечный, это за станцией метро Индустриальная. То есть это как раз тот район, который россияне тоже обстреливали. Их дом уцелел, но часть пострадала.

Чего нельзя сказать об обрушившемся соседнем. Квартира Маргариты тоже уцелела, но от взрывов вылетели окна. Женщине до сих пор трудно говорить о городе, который для нее так много значит. Сейчас во многих хорошо знакомых местах остались развалины.

Как выглядит Салтовка / Фото 24 канала

"О тревоге знали уже после взрывов": в Харькове не успевали включать сирены

А как было с системой оповещения? Вы успевали спускаться в укрытие?

Это была самая страшная проблема, потому что в нашем районе не работали сирены. И когда началась еще проблема с интернетом, ты, в принципе, не знал, что там: обстрел, не обстрел, что вообще происходит, пока не услышишь.

Случилось это потому, что Харьков очень близко расположен к границе с россией, откуда и летели ракеты. Часто происходило так, что сирену включали уже во время обстрелов или за несколько минут до них. Шансов успеть спрятаться почти не было.



Маргарита с семьей / Фото 24 канала

"Дети играли в игры "Нас обстреливают, давай прятаться": о жизни в метро

Мы находились в Харькове до 1 марта. Мы ночевали в метро. Там, кстати, все было очень хорошо организовано, люди молодцы. Сотрудники станции пускали всех, даже когда там уже в принципе не было места. Люди сидели у входа, у двери.

Мы спустились вниз на перрон, я была очень удивлена, что ребенок так хорошо спал, потому что он не просыпался. Там было так шумно! Дети плакали, собаки лаяли, кошки мяукали, все кому-то звонят и что-то обсуждают. Люди были так напуганы, что от каждого звука хватали все свои вещи.

А дети… Я обратила внимание, что некоторые дети между собой играли в такие игры, говоря: "Ой, нас обстреливают, давай быстренько прятаться". Это так грустно, что дети знают и понимают, что такое война.

Как вы жили в метро с маленьким ребёнком?

Было холодно, мы даже не могли подумать, что будет так холодно. Когда в метро заходишь, не обращаешь на это внимания. А когда ты там спишь… Я уже брала собаку Коби с пола на руки, чтобы ему было теплее. Мы взяли с собой раскладные стулья, так и спали.



Маргарита с сыном в метро / Фото 24 канала

После первой ночи мы пошли назад домой. Система оповещения не работала, поэтому мы не знали, что происходит. Мы хотели помыться, поесть, потому что с собой взяли только чай. Тогда ты еще не понимал, насколько долго это продлится.

Вторую ночь – 25 февраля – мы сначала хотели остаться дома, но где-то в 2 – 3 часа ночи начался массированный обстрел. Нам стало очень страшно, потому что мы жили на 6 этаже. Но у нас через дорогу был частный сектор. Мы читали в рекомендациях, что лучше спуститься в подвал. Но они не были адаптированы для людей. Чтобы малыш мог поспать, мы достали летнюю коляску, хотя у нас еще снег лежал.



Собака Коби в метро / Фото 24 канала

"Коллеги рисковали, чтобы нас вывезти": о долгожданной эвакуации

Как вам удалось уехать?

Я работаю в филиале "Укргаздобыча". Как-то так получилось, что моя коллега, с которой я одновременно пошла в декретный отпуск, мне звонит по телефону и говорит: "Маргарита, быстро собирай вещи, которые ты можешь с собой взять, минимум, что тебе необходимо, наши коллеги из другого филиала тебя заберут".

Благодаря неравнодушным людям удалось очень быстро доехать до вокзала. Это было бесплатно. Эти люди рисковали собой, потому что тогда было довольно опасно.

"По 10–12 человек в купе": как ехали в поезде на Запад Украины

Мы приехали, а на вокзале народа – просто тьма-тьмущая. Тогда было безразлично: купил ты билеты, не купил, ты будешь ехать в этом купе, СВ или плацкарте, и вас там будет ехать как минимум 10 – 12 человек, не меньше. Сначала пускали всех. Даже тех, кто ехал с мужчинами. Затем начали пускать только женщин и детей. Коляски и большие чемоданы просто выбрасывали.

В Харькове был коллега родом из Ивано-Франковска, он и посоветовал ехать туда. Мы, честно говоря, еще до начала войны довольно тесно общались, обсуждали, как нам кооперироваться, если что. И мы его спросили: будет ли у него возможность нас принять? Он сказал: да, без вопросов.

Но поезд отвез Маргариту и ее семью во Львов. К счастью, и там ей встретились добрые люди, которые смогли их приютить. Еще неделю они жили у коллеги мужа Маргариты.

Через неделю ситуация не изменилась, мы начали думать, как добраться до Франковска. Я вспомнила, что во Львове жил еще один наш коллега, с которым я никогда не общалась. Его зовут Андрей. Я ему позвонила, и уже через 15 минут он сказал, что заберет нас и отвезет в Ивано-Франковск. И это, учитывая, что я первый раз в жизни общалась с этим человеком. Я его до этого не знала.

Это был большой шок, что друзья, с которыми ты общаешься годами, не думают даже спросить, нужна ли помощь, предложить, что "давайте мы вас заберем". Они просто уезжают. А какие-то вообще незнакомые люди…. Они мне ничего не должны, как и я им. Но такие человеческие теплые отношения – они тронули.

"Разделения нет, глупые люди есть везде": о менталитете в разных регионах

Как вам живется в Ивано-Франковске?

Франковск мне нравится. На самом деле здесь нет этого разделения.

Я считаю, что когда говорят, что люди с Запада и Востока совершенно разные, это все такая глупость! Есть невежливые, глупые люди всюду. Куда бы ты ни поехал. Будь то Киев, Харьков, Одесса или еще где-то. Но греет сердце то, что у нас гораздо больше хороших, добрых людей, которые организовались и помогают другим.

В общем, Франковск принял нас очень приветливо. Именно меня, мою семью. Друзья нашего друга Виталика, тоже волонтеры, Володя и Мария, вообще к нам первое время практически через неделю ездили, привозили нам детское питание, одежду, памперсы, какие-то продукты.

Я очень благодарна всем, кто нам помог, кто поддерживает и помогает до сих пор. Я в декретном отпуске, но мне повезло и я попала на бесплатную программу от ООН "Трамплин к равенству". В рамках этой программы учат женщин разных профессий ІТ-отрасли. Я только недавно закончила учебу, и если мне повезет, а я на это надеюсь, возможно, найду работу.

На примере истории Маргариты украинцы еще раз доказали, что мы – нация с большим, добрым сердцем и душой. Несмотря на любые отличия, которые могут возникать между нами, украинцы готовы прийти на помощь даже совершенно незнакомым людям. Враг хотел разъединить нас, уничтожить. Но у него это не вышло. Напротив – мы объединились и доказали, что едины, как никогда.