Россиянка втерлась в доверие и похитила ребенка, чтобы выдавать за своего: детали убийства украинки

Накануне общественность всколыхнула новость об убийстве украинки Маргариты Разаз в Германии. Теперь же известно, что удалось арестовать двух подозреваемых.

Им предъявили обвинение не только в убийстве 27-летней Маргариты Разаз, но и похищении ее новорожденной дочери и исчезновении ее 51-летней матери Марины Стеценко. Как выяснилось, подозреваемые – муж и жена. Последняя – гражданка России.

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Втерлись в доверие Маргариты

Именно у этих подозреваемых в доме была обнаружена маленькая Мия – дочь украинки Маргариты Разаз. По имеющейся информации, эти супруги не только втерлись в доверие к украинцам. Женщин окружили вниманием и заботой и помогали им оформить документы. После этого они решили хладнокровно убить 27-летнюю мать, а также похитить ее маленькую дочь и оставить себе.

Подробнее расскажем об арестованных подозреваемых. Речь идет о супругах 44 и 43 лет. Женщина – россиянка Инна, которая работает в офисе. А ее муж – немец, который работает мясником.

Об Инне рассказала одна из знакомых Маргариты. Говорит, что с женщиной убитая украинка познакомилась, когда подыскивала для себя роддом.

Она была очень странной, но тогда на это никто не обратил внимание, очень жаль. Но тогда для нас было главное, чтобы у Риты все было хорошо, и роды прошли удачно,

– рассказывает знакомая.

Собственно, Маргарита в соцсетях искала советов относительно роддома в Германии. И на ее сообщение откликнулась россиянка Инна.

Рита своей знакомой рассказывала, что Инна с ее мужем возили ее везде и помогали с оформлением документов. Россиянка уверяла Риту, что она тоже ожидает ребенка. Якобы она должна была родить 24 февраля, но выпила какой-то коктейль, что ускоряет роды, после чего родила 29 января. Сама же Рита родила Мию 3 февраля.



Маргарита и подозреваемая в ее убийстве Инна / Фото BILD

Друзья погибшей заметили, что Рита много времени проводила с Инной и ее мужем. Они вместе ездили в другой город, прогуливались и ходили в кафе. Инна при этом рассказывала, что ее новорожденный ребенок якобы очень болен, и что он – в реанимации. Правда, сейчас возникают сомнения относительно того, существовал ли этот ребенок вообще.

Немецкие СМИ заметили, что муж этой Инны своей соседке рассказывал, что у них в январе родится девочка. Он даже показывал розовую шапочку для младенца. Правда, соседка тогда еще была удивлена, ведь потому что россиянка не была похожа на беременную.

Друзья погибшей Маргариты также вспоминают, как их удивило, что Инна, чей ребенок находится в реанимации, всегда находит в себе силы где-то гулять и ходить в кафе. Кроме того, Инна с ее мужем дарили украинке вещи для ее дочери, а также праздновали в ресторане с ней день рождения.

Заметим, что до сих пор занимаются поиском матери Маргариты – 51-летней Марины Стеценко. Дочь Мию под опеку готова взять ее младшая сестра.