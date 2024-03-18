Росіянка втерлася в довіру та викрала дитину, щоб видавати за свою: деталі убивства українки

Напередодні громадськість сколихнула новина про вбивство українки Маргарити Разаз у Німеччині. Тепер же відомо, що вдалося заарештувати двох підозрюваних.

Їм висунули звинувачення не лише у вбивстві 27-річної Маргарити Разаз, а й викрадення її новонародженої донечки та зникненні її 51-річної матері Марини Стеценко. Як з'ясувалося, підозрювані – чоловік та дружина. Остання – громадянка Росії.

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Втерлися у довіру Маргарити

Саме у цих підозрюваних в оселі виявили маленьку Мію – донечку українки Маргарити Разаз. За наявною інформацією, це подружжя не лише втерлося у довіру до українців. Жінок оточили увагою та турботою та допомагали їм оформити документи. Після цього вони вирішили холоднокровно вбити 27-річну матір, а також викрасти її малесеньку донечку та залишити собі.

Детальніше розповімо про заарештованих підозрюваних. Мовиться про подружжя 44 та 43 років. Жінка – росіянка Інна, котра працює в офісі. А її чоловік – німець, котрий працює м'ясником.

Про Інну розповіла одна зі знайомих Маргарити. Каже, що з жінкою убита українка познайомилася, коли підшукувала для себе пологовий будинок.

Вона була дуже дивною, але тоді на це ніхто не звернув увагу, дуже шкода. Але тоді для нас було головне, щоб у Рити все було добре, і пологи пройшли вдало,

– розповідає знайома.

Власне, Маргарита у соцмережах шукала порад щодо пологового будинку у Німеччині. І на її допис відгукнулася росіянка Інна.

Рита своїй знайомій розповідала, що Інна з її чоловіком возили її всюди та допомагали з оформленням документів. Росіянка запевняла Риту, що вона теж очікує на дитину. Буцімто вона мала народити 24 лютого, але випила якийсь коктейль, що пришвидшує пологи, після чого народила 29 січня. Сама ж Рита народила Мію 3 лютого.



Маргарита та підозрювана у її вбивстві Інна / Фото BILD

Друзі загиблої зауважили, що Рита багато часу проводила з Інною та її чоловіком. Вони разом їздили до іншого міста, прогулювалися та ходили до кафе. Інна при цьому розповідала, що її новонароджена дитина буцімто дуже хвора, і що вона – у реанімації. Правда, зараз виникають сумніви щодо того, чи існувала ця дитина взагалі.

Німецькі ЗМІ зауважили, що чоловік цієї Інни своїй сусідці розповідав, що у них у січні народиться дівчинка. Він навіть показував рожеву шапочку для немовляти. Правда, сусідка тоді ще була здивована, адже росіянка не була схожа на вагітну.

Друзі загиблої Маргарити також пригадують, як їх здивувало, що Інна, чия дитина перебуває у реанімації, завжди знаходить у собі сили десь гуляти та ходити до кафе. Крім того, Інна з її чоловіком дарували українці речі для її донечки, а також святкували у ресторані з нею день народження.

Зауважимо, що досі займаються пошуком матері Маргарити – 51-річної Марини Стеценко. Донечку Мію під опіку готова взяти її молодша сестра.