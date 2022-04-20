В Мариуполе оккупанты жестоко пытали студента электрическим током

Оккупанты пытали студента третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейна Абдуллаева. К счастью, парень выжил и рассказал историю из плена.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграмм-канале. Она отметила, что россияне пытают не только украинцев, но и граждан других стран.

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По словам Денисовой, Гусейн Абдуллаев попал в плен к оккупантам 17 марта при попытке покинуть город. Почти месяц парень подвергался жестоким пыткам со стороны оккупантов.

По предварительным данным, студента третьего курса задержали оккупанты на одном из блокпостов недалеко от города Бердянск. Русские раздели до нижнего белья Гусейна Абдуллаева и искали патриотические татуировки. Сразу после этого его в наручниках отвезли в СИЗО.

Парень рассказал, что неоднократно подчеркивал свое гражданство Азербайджана и показывал документы. Однако оккупанты с помощью эклектического тока пытались выбить признание в том, что он был военным батальоном "Азов".

Отмечается, что пытку электрическим током россияне остановили только через 5–6 дней до того, как была достигнута договоренность об освобождении парня из плена. Однако оккупанты продолжили издевательство – жестоко избивали гражданина Азербайджана.

После освобождения из плена Абдуллаев рассказал, что слышал крики других камер, где пытали людей, и звуки выстрелов.

Людмила Денисова напомнила, что террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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