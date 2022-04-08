Трагическое известие сообщила его дочь Наталья Румянцева. Коллега её отца, писатель Павел Кущ, в фейсбуке рассказал подробности о гибели Баля.

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Россияне нашли у ветерана фото с морпехами

18 марта оккупанты ворвались в дом к Балю. Там они нашли фото морского офицера с украинскими морпехами, членский билет Национального союза писателей Украины и другие "доказательства фашизма".

Поэтому мужчину забрали в Мангуш, в "тюрьму-подвал". Родственники ветерана просили не распространять эту информацию, потому что надеялись, что его отпустят.

Оккупанты сильно избили мужчину

21 марта мужчина вернулся домой – после нескольких дней пыток. В разговоре с коллегой Баль подтвердил, что россияне сильно его избили, но заверил, что выздоровеет. "Отпустили, потому что, мол, "не воюем с ветеранами флота СССР...". Это после нескольких дней избиения", – отметил Павел Кущ.

Россияне пытали пожилого мужчину в течение 3 дней / Фото "Вестник"

"А цинизм рашистов состоит еще и в том, что капитана 1 ранга, подводника Евгения Баля, схватили как раз 19 марта, когда отмечается День моряка-подводника", – подчеркнул коллега писателя.

Бал не выдержал последствий пыток

Ветеран согласился, чтобы ему организовали эвакуацию из опасной зоны. В ближайшее время – как только он оправится от издевательств российских оккупантов. К сожалению, 2 апреля жизнь Евгения Баля оборвалась, он не выдержал последствий пыток. Через 5 дней ему должно было исполниться 79 лет.

Коллеги замученного обратятся в Национальный союз писателей Украины с ходатайством о награждении Евгения Николаевича орденом "За мужество" ІІІ степени, посмертно.

Что известно о Евгение Бале

Он был капитаном 1-го ранга. Автор книг "Фарватер не известен", "Меридианы штурмана Барка", "Хроники пса Филимона" и других.

Морской офицер, более 30 лет служивший на подводных лодках Северного и Тихоокеанского флотов. Не раз ходил в автономное плавание.

Северного и Тихоокеанского флотов. Не раз ходил в автономное плавание. С 2014 вел волонтерскую деятельность в Приазовье. Часто встречался с защитниками Мариуполя, передал им свои книги, писал материалы о гибридной войне.

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