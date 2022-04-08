Трагічну звістку повідомила його донька Наталія Рум'янцева. Колега її батька, письменник Павло Кущ, у фейсбуці розповів подробиці про загибель Баля.

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Росіяни знайшли у ветерана фото з морпіхами

18 березня окупанти увірвалися у дім до Баля. Там вони знайшли фото морського офіцера з українськими морпіхами, членський квиток Національної спілки письменників України й інші "докази фашизму".

Через це чоловіка забрали до Мангуша, у "тюрму-підвал". Родичі ветерана просили не поширювати цю інформацію, адже сподівалися, що його відпустять.

Окупанти сильно побили чоловіка

21 березня чоловік повернувся додому – після кількох днів катувань. У розмові з колегою Баль підтвердив, що росіяни сильно його побили, але запевнив, що обов'язково одужає. "Відпустили, бо, мовляв, "нє воюєм с вєтєранамі флота СССР...". Це після кількох днів побиття", – зазначив Павло Кущ.



Росіяни катували літнього чоловіка упродовж 3 днів / Фото "Вісник"

"А цинізм рашистів полягає ще й тому, що капітана 1 рангу, підводника Євгена Баля, захопили якраз 19 березня, коли відзначається День моряка-підводника", – підкреслив колега письменника.

Баль не витримав наслідків тортур

Ветеран погодився, щоб йому організували евакуацію з небезпечної зони. Найближчим часом – коли він оговтається від знущань російських окупантів. На жаль, 2 квітня життя Євгена Баля обірвалося, він не витримав наслідків тортур. Через 5 днів йому б мало виповнитися 79 років.

Колеги закатованого звернуться до Національної спілки письменників України з клопотанням щодо нагородження Євгена Миколайовича орденом "За мужність" ІІІ ступеня, посмертно.

Що відомо про Євгена Баля

Він був капітаном 1-го рангу. Автор книг "Фарватер не відомий", "Меридіани штурмана Барка", "Хроніки пса Филимона" та інших.

Морський офіцер, який п онад 30 років служив на підводних човнах Північного й Тихоокеанського флотів. Не раз ходив у автономне плавання.

Північного й Тихоокеанського флотів. Не раз ходив у автономне плавання. З 2014 року вів волонтерську діяльність у Приазов'ї. Часто зустрічався із захисниками Маріуполя, передав їм свої книги, писав матеріали про гібридну війну.

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