Оказалось, что русские военные захватили его в плен, после чего застрелили. Тело просто выбросили.

Стоит знать Оккупанты убили литовского режиссера-документалиста при попытке уехать из Мариуполя

Его жена, рискуя жизнью, вытащила тело из-под обстрелов и привезла останки в Литву. Настоящую причину гибели режиссера раньше не могли сообщить именно ради её безопасности.

Как на самом деле был убит Мантас Кведаравичюс. Не было ни одной ракеты, попавшей в якобы его машину, на которой он сбежал из плена. Российские военные захватили его и застрелили. Тело выбросили. Жена, рискуя жизнью, привезла останки в Литву,

– рассказал драматург и писатель Марюс Ивашкявичюс.

Он поделился корреспонденцией украинской журналистки Альбины Львутиной, которая также сообщила, что его застрелили россияне.

Она добавила, что на самом деле он скончался не 2 апреля, а раньше. В это время его уже всеми силами пытались вывезти.

Почему информацию скрыли

Жена Кведаравичюса вывезла его останки через Россию, рискуя жизнью. Чтобы это удалось, подлинную информацию пришлось скрыть. Когда о смерти режиссера сообщил офис президента Владимира Зеленского, "его жена с гробом несколько часов стояла на выезде из России".

Львутина утверждает, что за машиной "груз 200" с цинковым гробом пограничники ухаживали "с особой ответственностью".

Его героическая жена совершила невероятное. Она смогла обнаружить под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву. Чтобы ее саму не убили, чтобы тело не уничтожили, нужно было скрыть информацию. Мы несколько дней рисковали ежеминутно. Мы могли бы никогда не увидеть Мантаса и его жену. Сейчас они уже в Литве,

– написала Львутина.

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