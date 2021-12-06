Мать девочки, умершей от отравления каштанами, покончила с собой

В Луцке 6 декабря местная жительница выпрыгнула из окна. Женщина не смогла пережить потерю дочери, которая в конце октября отравилась приготовленными мамой каштанами.

Известно, что погибшей было 52 года. Она тяжело переживала потерю 8-летней дочери.

Важно "Лаяла и бегала голой по двору": шокирующие подробности о маме, чья дочь смертельно отравилась

Отмечается, что женщина выбросилась из окна дома. От полученных в результате этого травм она погибла на месте. Произошло это в доме на проспекте Возрождения. Информацию подтвердили и в секторе коммуникации ГУНП в Волынской области.

Правоохранители узнали о трагедии примерно в 05:22. Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения о происшествии задокументировали должным образом.

Что известно о смертельном отравлении ребенка

Вечером 21 октября в скорую поступил вызов о том, что в Луцке отравился ребенок. Уже на месте медики установили, что за несколько дней до такого состояния ребенок употреблял каштаны. После этого она не ела ничего, лишь пила воду.

Каштаны для ребенка приготовила мама. Скорее всего, она не знала, что съедобные каштаны, плоды которого используют в пищу в Европе, в Украине встречается редко.

В приемном отделении медучреждения ребенок потерял сознание, ее перевели в реанимацию. Там через неделю девочка умерла.

Соседи семьи рассказывали, что отец оставил их примерно 2 года назад из-запсихического отклонения жены. По словам людей, та вела себя странно и агрессивно – якобы бегала по лужам в одном белье, "бросалась на людей и лаяла". Умершую девочку в школе вспоминали лишь с положительной стороны.

Ранее в полиции на женщину открыли уголовное производство по статье о "злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".