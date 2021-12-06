Мать девочки, умершей от отравления каштанами, покончила с собой
Источник:ВолиньPost
В Луцке 6 декабря местная жительница выпрыгнула из окна. Женщина не смогла пережить потерю дочери, которая в конце октября отравилась приготовленными мамой каштанами.
Известно, что погибшей было 52 года. Она тяжело переживала потерю 8-летней дочери.
Важно "Лаяла и бегала голой по двору": шокирующие подробности о маме, чья дочь смертельно отравилась
Отмечается, что женщина выбросилась из окна дома. От полученных в результате этого травм она погибла на месте. Произошло это в доме на проспекте Возрождения. Информацию подтвердили и в секторе коммуникации ГУНП в Волынской области.
Правоохранители узнали о трагедии примерно в 05:22. Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения о происшествии задокументировали должным образом.
Что известно о смертельном отравлении ребенка
- Вечером 21 октября в скорую поступил вызов о том, что в Луцке отравился ребенок. Уже на месте медики установили, что за несколько дней до такого состояния ребенок употреблял каштаны. После этого она не ела ничего, лишь пила воду.
- Каштаны для ребенка приготовила мама. Скорее всего, она не знала, что съедобные каштаны, плоды которого используют в пищу в Европе, в Украине встречается редко.
- В приемном отделении медучреждения ребенок потерял сознание, ее перевели в реанимацию. Там через неделю девочка умерла.
Соседи семьи рассказывали, что отец оставил их примерно 2 года назад из-запсихического отклонения жены. По словам людей, та вела себя странно и агрессивно – якобы бегала по лужам в одном белье, "бросалась на людей и лаяла". Умершую девочку в школе вспоминали лишь с положительной стороны.
Ранее в полиции на женщину открыли уголовное производство по статье о "злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".