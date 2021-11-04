Соседи рассказывают, что отношения не сложились сразу, поскольку она на контакт не идет, но доставляет немало хлопот. В то же время, по их словам, дети – старший сын и дочь – абсолютно нормальные.

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Лаяла и бегала голой по двору, – соседка Елена

Жительница дома Елена сообщила, что ничего о женщине хорошего сказать не может. Указывает, что лично три года назад писала на нее заявление в полицию и в службу по делам детей.

Она бросалась к моему четырехлетнему ребенку. Хотела ударить мусорным мешком. Это видели жители двора. Участковый отказался принимать заявление, поэтому я ходила в горотдел. Все закончилось тем, что к ней пришли и провели так называемую профилактическую работу,

– продолжила соседка.

Жительница Луцка отметила, что отец детей покинул семью около двух лет назад. Предположила, что, вероятно, причиной стали психические отклонения жены, которые начали остро проявляться.

"Она бросается к людям, лает. Неоднократно видели, как почти обнаженной бегала по двору. В одном нижнем белье прыгала по лужам. Летом стелила покрывало и ложилась с ребенком на асфальте. Я уверена, что у нее проблемы с психикой", – добавляет Елена.



Дом, где жила женщина с дочкой / Фото ИА Волынские Новости

Девочка, вероятно, смертельно отравилась каштанами

Девочку 21 октября госпитализировали – сразу повезли в реанимацию. Медики боролись за жизнь ребенка неделю, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Сейчас утверждать, чем ребенок отравился, трудно. Впрочем, мать призналась, что накануне девочка употребляла грецкие орехи, гречку и съедобные каштаны.

Врачи подтверждают, что смерть ребенка произошла из-за тяжелого отравления. Медицинские работники добавляют, что некоторое время женщина лечила дочь дома.

Обратите внимание! В полиции на женщину открыли уголовное производство по статье о "злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".