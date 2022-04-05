Матери на спинах детей пишут имя и телефон, – Зеленский рассказал о страшных реалиях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, парламенту и народу Испании. В своей речи он рассказал о страшных реалиях Украины.
Владимир Зеленский сообщил, что матери на спинах своих маленьких детишек пишут обычной ручкой информацию о ребенке – имя, телефонные номера близких.
Важно Зеленский обратился к власти и народу Испании
"Для чего? Потому что если оккупанты убьют родителей, чтобы был хоть маленький шанс, что спасут этих детей", – объяснил Президент Украины.
Надпись на спине ребенка / Фото инстаграмм
Кроме того, он отметил, что сейчас люди неделями ежедневно живут в подвалах, чтобы спасти жизнь от обстрелов и авиабомб.
"2022-й год, апрель – а реальность в Украине, как в апреле 1937 года. Когда весь мир узнал название одного из ваших городов – Герники. Представьте, что в обычных городах могут быть искусственно созданы такие условия, когда более 100 тысяч человек неделями живут без воды, без еды, без лекарств", – добавил Владимир Зеленский.
Зеленский выступил перед парламентом Испании