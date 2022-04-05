Свое обращение к испанцам украинский лидер начал с выражения надежд, что именно они поймут боль украинцев от войны и надежду на мир, сообщает 24 канал.

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Украинцы настроены на мир

Глава государства отметил, что в Украине сейчас под угрозой абсолютно все, что и для Испании является основой общественной жизни.

Мы одна из самых больших стран Европы. И одна из самых пестрых. Но объединенных – демократией и уважением к каждому человеку, каждому сообществу,

– отметил Зеленский.

Он привел один пример о нашей Украине. "У нас создан и действует Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций", – рассказал Зеленский. Разные конфессии, разные взгляды на общественную жизнь и отношения между государством и церковью всегда мирно и с уважением к другим согласуются в формате этого совета.

Президент подчеркнул, что это лишь один пример, но он показывает, что украинцы настроены на мир и бесконфликтность даже в таких чувствительных вопросах, которые всегда вызывают споры и конфликтность.

Война России против Украины началась давно

Россия пришла с войной на нашу землю уже давно.

Мы защищаем наше государство от жестокой, ничем не спровоцированной агрессии еще с 2014 года,

– заявил глава государства.

Сначала была оккупация Крыма, потом война на украинском Донбассе. Теперь – 41 день полномасштабного вторжения – самой страшной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

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