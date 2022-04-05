Своє звернення до іспанців український лідер розпочав зі висловлення сподівань, що саме вони зрозуміють біль українців від війни й надію на мир, повідомляє 24 канал.
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Українці налаштовані на мир
Глава держави зазначив, що в Україні зараз під загрозою абсолютно все, що і для Іспанії є основою суспільного життя.
Ми одна з найбільших країн Європи. І одна з найбільш строкатих. Але обʼєднаних – демократією і повагою до кожної людини, до кожної спільноти,
– зазначив Зеленський.
Він навів один приклад про нашу Україну. "У нас створена і діє Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій", – розповів Зеленський. Різні конфесії, різні погляди на суспільне життя і відносини між державою і церквою завжди мирно і з повагою до інших узгоджуються у форматі цієї ради.
Президент наголосив, що це – лише один приклад, але він показує, що українці налаштовані на мир і безконфліктність навіть у таких чутливих питаннях, які завжди викликають суперечки і конфліктність.
Війна Росії проти України почалася давно
Росія прийшла з війною на нашу землю вже давно.
Ми захищаємо нашу державу від жорстокої, нічим не спровокованої агресії ще від 2014 року,
– заявив глава держави.
Спочатку була окупація Криму, потім – війна на українському Донбасі. Тепер – 41 день повномасштабного вторгнення - найстрашнішої війни у Європі з часів Другої світової війни.
Зеленський сказав, що Росія хоче не просто знищити українців і будь-яку основу мирного життя. «Але і можливість жити без диктатури, без державного насильства. Можливість бути стійкою відкритою демократією», - пояснив він. Росія хоче, аби в Україна не мала можливостей для мирного співжиття різних релігій, різних спільнот.
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