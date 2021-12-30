Мечтал о встрече с президентом: Зеленский встретился с парнем, который преодолел тяжелую болезнь

Президент Владимир Зеленский встретился с 17-летним Василием Ковачем. Парень в этом году поборол онкологическое заболевание. Во время лечения он мечтал о встрече с главой государства после выздоровления.

Желанная встреча 17-летнего парня с президентом состоялась в канун Нового года – 30 декабря. На память Владимир Зеленский подарил ему часы.

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Как прошла встреча

Василий Ковач – уроженец села Солотвино, Закарпатской области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что парню повезло родиться в живописных краях.

Парень в феврале 2021 года начал лечение тяжелой онкологической болезни. Летом ему сделали операцию по пересадке костного мозга. Донором для него стала 8-летняя сестра. Владимира Зеленского захватила история 17-летнего парня.

Здоровье – это самое главное. Желаю тебе преодолеть все вызовы и выйти победителем. А мечту о фото с Президентом осуществить несложно. Мне приятно познакомиться с тобой,

– сказал Зеленский.

Сейчас Василий Ковач продолжает лечение амбулаторно. На его примере Владимир Зеленский заявил о важности донорства и подчеркнул чаще приобщаться к этому, чтобы историй про побежденные болезни было больше.

Встреча Василия Ковача с президентом / Фото Офиса Президента

Другой похожий случай

В июле 2021 года из киевской больницы "Охмадет" выписали 10-летнего Вадима Табаркевича. Мальчик смог преодолеть онкозаболевание.

Однако во время выписки из больницы мальчика ждал приятный сюрприз – столичные правоохранители наведались к нему вместе со служебными собаками. Вадим мечтал увидеть их.

Столичные правоохранители осуществили мечту мальчика, победившего онкозаболевание: смотрите видео